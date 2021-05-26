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Номер извещения
32110273971
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотров водителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
Почтовый адрес
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
Контактный телефон
+7 87961 2-24-08 доб. 5
Факс
+7 87961 2-21-46
Адрес электронной почты
Urist018@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григоревская Юлия Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41, каб. 16
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 16:1228.05.2021 16:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273971Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителейПредгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41, каб. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей
Начальная цена
677 695,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41
86.10.1
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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