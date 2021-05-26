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    Главная / Торги / Выбор организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотров водителей

    Выбор организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотров водителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 11:5926.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273971Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителейПредгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41, каб. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотров водителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_коммерческое_предложение.xlsx

    Документация_.doc

    Извещение_.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Почтовый адрес

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Контактный телефон

    +7 87961 2-24-08 доб. 5

    Факс

    +7 87961 2-21-46

    Адрес электронной почты

    Urist018@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григоревская Юлия Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41, каб. 16

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Закупки и тендеры Услуги больничных организаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 16:1228.05.2021 16:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273971Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителейПредгорный район, станица Ессентукская, ул. Московская, д. 41, каб. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей

    Начальная цена

    677 695,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ПРЕДГОРНЫЙРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357351, Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, станица Ессентукская, Московская, 41

    Классификатор ОКПД2

    86.10.1

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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