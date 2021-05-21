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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)

    Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:5921.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273896Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_2_4_кв..docx

    Документация_71.docx

    Форма_описания_поставляемого_товара__форма___12_.xlsx

    Техническое_задание_бумага_2_4_квартал_2021.docx

    Извещение.docx

    Коммерческое_предложение__Форма___3_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Почтовый адрес

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Контактный телефон

    +7 8422 42-74-30

    Факс

    +7 8422 42-74-90

    Адрес электронной почты

    GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Камеко Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:3026.05.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273896Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров (бумага для оргтехники)

    Начальная цена

    1 279 139,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А

    Классификатор ОКПД2

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 4764.00000

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