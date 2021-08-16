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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 49,40 кв.м, местонахождение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 49,40 кв.м, местонахождение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2021 18:0016.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117013Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 49,40 кв.м, местонахождение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 49,40 кв.м, местонахождение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27

    Номер извещения

    ГП117013

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 49,40 кв.м, местонахождение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 46, кв. 27

    Начальная цена

    1250000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 13:11 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.08.2021 18:00

    Дата и время проведения

    18.08.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_271___экспозиция_2.doc

    Выписка_ЕГРН.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 421

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sale@etpgpb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 983-18-81

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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