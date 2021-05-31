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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 09:3031.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273972

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.05.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комченкова Мария Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 09:30 GMT +331.05.2021 09:3031.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.2021 23:0007.06.2021 23:0007.06.2021 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273972Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110

    Дата и время проведения

    08.06.2021 10:0008.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110273972Дата и время проведения Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 23:0008.06.2021 23:0008.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273972Подведение итогов не позднее Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 23:0008.06.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273972Подведение итогов не позднее Поставка автомобиляМосква, Дмитровское шоссе, д.110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля

    Начальная цена

    1 707 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями аукционной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями аукционной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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