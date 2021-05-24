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Номер извещения
ГП117010
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автоматизированного рабочего места
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629810, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОЯБРЬСК, ПР-КТ МИРА, 78В,
Почтовый адрес
629810, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д.78в
Контактный телефон
+7 812 499-18-83 доб. 6612
Факс
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Адрес электронной почты
Kamuz.AYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камуз Александра Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ноябрьск
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автоматизированного рабочего места
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматизированного рабочего места
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКА МЕДИА
Все закупки и тендеры АО АРКТИКА МЕДИА
Адрес местонахождения
629810, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОЯБРЬСК, ПР-КТ МИРА, 78В,
629810, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, пр. Мира, д.78в
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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