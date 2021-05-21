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Номер извещения
32110274424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство объекта: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул.Крестьянская д.18, (КН 74:19:0310021:310) Технологическое присоединение»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 14:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 261-20-96
Факс
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Адрес электронной почты
M.Popova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская, д. 18,КН 74:19:0310021:310. 1 категория. Технологическое присоединение".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274424Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская, д. 18,КН 74:19:0310021:310. 1 категория. Технологическое присоединение".Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. Крестьянская, д. 18,КН 74:19:0310021:310. 1 категория. Технологическое присоединение".
Начальная цена
230 735,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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