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Наименование процедуры
Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общей площадью 3 781,9 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а
Номер извещения
ГП117092
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров
Предмет договора
Проведение торгов по продаже объекта недвижимого имущества общей площадью 3 781,9 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а
Начальная цена
36366999.6
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3030583.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 16:21 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.06.2021 17:00
Дата и время проведения
18.06.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
нежилое помещение общей площадью 3 781,9 кв.м. Кадастровый номер 43:41:000040:668
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Письмо МРГ от 14.04.2021 № АЗ-17Э/2746
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров
Юридический адрес
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Контактный телефон
+7 8332 35-93-84
Адрес электронной почты
F0431107@mrg43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мысликов Константин Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Контактное лицо продавца/инициатора
Загвозкина Елена Олеговна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
F0430603@mrg43.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8332 35-94-02
Адрес местонахождения продавца/инициатора
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно информационного извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно информационного извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
не указано
Обременения (ограничения)
Аренда, весь объект. Номер государственной регистрации – 43:41:000040:668-43/002/2020-27 от 02.03.2020
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Право собственности зарегистрировано под номером - 43:41:000040:668-43/002/2018-6 от 11.10.2018 г.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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