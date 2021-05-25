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Номер извещения
32110273984
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочного аппарата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
Почтовый адрес
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
Контактный телефон
+7 351 247-20-60
Факс
+7 351 247-91-40
Адрес электронной почты
lns@gazcom74.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серадский Владимир Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного аппарата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 09:59 GMT +325.05.2021 09:5925.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного аппаратаЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273984Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного аппаратаЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 13:0025.05.2021 13:0025.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273984Подведение итогов не позднее Поставка сварочного аппаратаЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного аппарата
Начальная цена
449 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
Адрес местонахождения
454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32
28.29
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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