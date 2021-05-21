www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110273791
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка многофункционального поискового прибора ST 500 "Пиранья"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Почтовый адрес
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
Контактный телефон
+7 8422 42-74-30
Факс
+7 8422 42-74-90
Адрес электронной почты
GazprommrgUlyanovsk@ulrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Камеко Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка многофункционального поискового прибора ST 500 "Пиранья"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка многофункционального поискового прибора ST 500 "Пиранья"
Начальная цена
301 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432017, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Кузнецова, 5 А
26.30.23
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.