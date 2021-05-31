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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП117009
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, набережная Космодамианская, дом 46-50, строение 1, VII К 6 П 0 РМ 19
Почтовый адрес
107023, Российская Федерация, Москва, Суворовская, дом 6, строение 4, эт 1, пом II, ком 1-11
Контактный телефон
+7 495 407-17-05
Факс
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Адрес электронной почты
ets51mail@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Плахин Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 18:00 GMT +331.05.2021 18:0031.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117009Дата и время окончания срока приема заявок Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 10:0001.06.2021 10:0001.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117009Дата и время вскрытия заявок Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1Москва
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 16:0003.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117009Подведение итогов не позднее Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка б/у Нагнетателя Н 700-13-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Серпухов.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры ИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, набережная Космодамианская, дом 46-50, строение 1, VII К 6 П 0 РМ 19
107023, Российская Федерация, Москва, Суворовская, дом 6, строение 4, эт 1, пом II, ком 1-11
28.13.27.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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