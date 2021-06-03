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Номер извещения
ГП117011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-78
Факс
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Адрес электронной почты
t.a.moroz@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мороз Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 08:00 GMT +303.06.2021 08:0003.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117011Дата и время окончания срока приема заявок Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.06.2021 08:0003.06.2021 08:0003.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117011Дата и время вскрытия заявок Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.08.2021 15:0016.08.2021 15:0016.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117011Подведение итогов не позднее Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Химмаш Энерго
Все закупки и тендеры Химмаш Энерго
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33
41.20.40.000
Документация лота
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