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    Главная / Торги / Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 08:0003.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117011Дата и время окончания срока приема заявок Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15/21

    Наименование закупки

    Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_19_на_перепланир.помещ._охраны_и_архива_.pdf

    Перечень_документов_для_проверки_УЭБ.docx

    Протокол_13_Еврострой_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-08-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    t.a.moroz@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 08:00 GMT +303.06.2021 08:0003.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117011Дата и время окончания срока приема заявок Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.06.2021 08:0003.06.2021 08:0003.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117011Дата и время вскрытия заявок Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.08.2021 15:0016.08.2021 15:0016.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117011Подведение итогов не позднее Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.08.202116.08.2021 15:0016.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117011Подведение итогов не позднее Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Химмаш Энерго»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Химмаш Энерго
    Все закупки и тендеры Химмаш Энерго

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1004473/name/6111f659746089.79292678

    10.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перепланировка и ремонт помещений в здании паросилового цеха (пост охраны и архив)."

    Кол-во:

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