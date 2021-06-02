Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) Период поставки: с момента заключения договора до 31 июля 2022 года.