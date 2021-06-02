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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург,ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274009

    Уникальный номер закупки

    47

    Номер закупки

    47

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗЭДО.doc

    Приложение_1___Техническое_задание.docx

    Информационная_карта.docx

    Приложение_3___Форма_подачи_предлож_товары_.xlsx

    Приложение_4___Критерии_оценки_бумага.xlsx

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Лист_согласования_44_2021ГПБ.pdf

    44_2021ГПБ___бумага_для_оргтехники.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6268

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.chegodaeva@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чегодаева Вероника Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург,ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 10:00 GMT +302.06.2021 10:0002.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург,ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2021 07:0015.06.2021 07:0015.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274009Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург,ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202115.06.2021 07:0015.06.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274009Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург,ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Начальная цена

    1 027 952,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технической документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург ул. Потехина, д.41. Базис поставки может быть изменен в пределах МО г. Оренбург. Точный базис поставки указывается в каждой Отгрузочной разнарядке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    а) форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя); б) сроки и порядок оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке) Период поставки: с момента заключения договора до 31 июля 2022 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967687/name/60d98d56db7c33.04420030

    28.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967686/name/60d98d4f304954.06504881

    28.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для оргтехники формата А4"

    Кол-во: 4090

    "Позиция 2"

    "Бумага для оргтехники формата А3"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "Бумага для инженерных систем и плоттеров Ао"

    Кол-во: 25

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