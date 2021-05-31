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Номер извещения
32110273792
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
13.05.2021 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-22-13
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12
Закупки и тендеры
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Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.06.202118.06.2021 17:0018.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273792Подведение итогов не позднее Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованиемг. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованием
Начальная цена
1 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
32.50
32.50
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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