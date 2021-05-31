Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованием

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110273792 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка гематологического анализатора с принадлежностями, в комплекте с ИБП и принтером, выполнением работ по монтажу и наладке оборудования и проведением инструктажа специалистов покупателя по работе с оборудованием Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО Юридический адрес 119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3, Почтовый адрес г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12 Контактный телефон +7 495 436-22-13 Факс Адрес электронной почты Mariya.Zhuravleva@vnukovo.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Мария Николаевна Место рассмотрения предложений г. Москва, ул. 1-я Рейсовая ул., д. 12 Закупки и тендеры Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские Ключевые слова:

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