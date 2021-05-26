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    Главная / Торги / Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.) (223.ЗК.1730; Id40945)

    Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.) (223.ЗК.1730; Id40945)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:0026.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273800Дата и время окончания срока приема заявок Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273800

    Уникальный номер закупки

    40945

    Номер закупки

    40945

    Наименование закупки

    Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.) (223.ЗК.1730; Id40945)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_40_2ч_223_ЗК_1730_ИД_40945ГПБ.docx

    1031434_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    1031431_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1031432_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1031433_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    ТЗ_1021728_40945_Техническое_задание_пластик_20.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273800Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273800Подведение итогов не позднее Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273800Подведение итогов не позднее Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка одноразовой посуды для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова (2562000 шт., 180 упак.)(Id40945)

    Начальная цена

    6 482 581,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    129 651,64 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    129 651,64

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Шверника д.19; ул. Ленинские горы, дом 1, стр.13; ул. Ленинские горы, дом 1, стр.46; Ломоносовский проспект, д.27, корп.7. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    17.22.13.190

    Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945355/name/60b791bf2d8c34.00696345

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 2"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 110000.00000

    "Позиция 3"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 30000.00000

    "Позиция 4"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 5"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 6"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 7"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 100000.00000

    "Позиция 9"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 100000.00000

    "Позиция 10"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 30000.00000

    "Позиция 11"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 20000.00000

    "Позиция 12"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 80000.00000

    "Позиция 13"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 350000.00000

    "Позиция 14"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 15"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 16"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 17"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 18"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 90000.00000

    "Позиция 19"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 90000.00000

    "Позиция 20"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 30000.00000

    "Позиция 21"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 110000.00000

    "Позиция 22"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 100000.00000

    "Позиция 23"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 100000.00000

    "Позиция 24"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 80000.00000

    "Позиция 25"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 350000.00000

    "Позиция 26"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 20000.00000

    "Позиция 27"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 150000.00000

    "Позиция 28"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 150000.00000

    "Позиция 29"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 150000.00000

    "Позиция 30"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 35000.00000

    "Позиция 31"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 150000.00000

    "Позиция 32"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 120000.00000

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