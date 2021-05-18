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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП117028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка Изоляционных материалов для обустройства Семаковского месторождения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 14:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Почтовый адрес
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
Контактный телефон
+7 495 727-94-71
Факс
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Адрес электронной почты
e.yalovenko@ruswelding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яловенко Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Изоляционных материалов для обустройства Семаковского месторождения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2021 12:04 GMT +318.05.2021 12:0418.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117028Дата и время окончания срока приема заявок поставка Изоляционных материалов для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Подведение итогов не позднее
20.05.2021 15:0020.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117028Подведение итогов не позднее поставка Изоляционных материалов для обустройства Семаковского месторождения.г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Изоляционных материалов для обустройства Семаковского месторождения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии со спецификацией на закупку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО г.Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО "Мегатранс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СК РУСВЕЛДИНГ
Все закупки и тендеры СК РУСВЕЛДИНГ
Адрес местонахождения
674159, Российская Федерация, Забайкальский край, Каларский район, Новая Чара, Юбилейная, д.42А, помещение 1
23.99.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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