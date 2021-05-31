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    Главная / Торги / поставка мяса и мясных продуктов_x000D_

    поставка мяса и мясных продуктов_x000D_

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 04:3031.05.2021 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273804Дата и время окончания срока приема заявок поставка мяса и мясных продуктов_x000D_ ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка мяса и мясных продуктов_x000D_

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_276зпс.doc

    ТЗ_276зпс.doc

    Форма_10_к_закупочной_документации_КП.xls

    Форма_10_к_закупочной_документации_ТП.xls

    закупочная_документация276зпс.docx

    проект_договора_276зпс.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-90

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Закупки и тендеры Мясо переработанное и консервированное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мяса и мясных продуктов_x000D_

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 07:2004.06.2021 07:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273804Подведение итогов не позднее поставка мяса и мясных продуктов_x000D_ Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса и мясных продуктов_x000D_

    Начальная цена

    697 055,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    10.11.39.190

    Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.11

    Переработка и консервирование мяса

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переработка и консервирование мяса"

    Кол-во: 2020.00000

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