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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП117002
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка краски, клея плиточного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1306
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
SkukinAN@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скукин Артём Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка краски, клея плиточного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 14:00 GMT +321.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка краски, клея плиточногоМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117002Подведение итогов не позднее Поставка краски, клея плиточногоМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски, клея плиточного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с формой КП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с формой КПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
20.30.21.130
20.30.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 116000
Кол-во: 15
Кол-во: 9
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Кол-во: 1314
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