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    Главная / Торги / Поставка краски, клея плиточного

    Поставка краски, клея плиточного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка краски, клея плиточногоМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117002

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка краски, клея плиточного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ__МТР_.pdf

    Форма_КП..xlsx

    200302_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ__ГПБ__ФМО__КПП__с_ОП.ред.ДА.DOCX

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1306

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    SkukinAN@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скукин Артём Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка краски, клея плиточного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 14:00 GMT +321.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка краски, клея плиточногоМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2021 12:0021.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117002Подведение итогов не позднее Поставка краски, клея плиточногоМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.202121.06.2021 12:0021.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117002Подведение итогов не позднее Поставка краски, клея плиточногоМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски, клея плиточного

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с формой КП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с формой КП
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    20.30.21.130

    Краски, эмали и глазури стекловидные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клей плиточный"

    Кол-во: 116000

    "Позиция 2"

    "Краска белая (эмаль- по металлу) 2л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Краска красная (эмаль- по металлу) 2 л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Краска в.д. акриловая МОЮЩАЯСЯ 14,0 кг"

    Кол-во: 941

    "Позиция 5"

    "Колер-паста Пал Иж стандарт черный 0,1 л"

    Кол-во: 597

    "Позиция 6"

    "Колер-паста Пал Иж стандарт бежевый 0,1 л"

    Кол-во: 1314

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