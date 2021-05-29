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Номер извещения
32110273956
Уникальный номер закупки
13-2021
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 21,
Почтовый адрес
Пермский край, г. Чайковский ул. Промышленная, д.21
Контактный телефон
+7 34241 6-07-51
Факс
--
Адрес электронной почты
Caxchik@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головнин Павел Николаевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Закупки и тендеры
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Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2021 08:00 GMT +329.05.2021 08:0029.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021годаЧайковский
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2021 14:0031.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273956Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021годаЧайковский
Дата и время проведения
01.06.2021 07:0001.06.2021 07:0001.06.2021 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110273956Дата и время проведения Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021годаЧайковский
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 16:0003.06.2021 16:0003.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273956Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021годаЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов бензин АИ-95, АИ-92, дизельное топливо) по топливным картам на второе полугодие 2021года
Начальная цена
6 438 822,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
Все закупки и тендеры МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, 21,
Пермский край, г. Чайковский ул. Промышленная, д.21
19.20.21.100
19.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18200.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 94200.00000
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