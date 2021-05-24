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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку листа 09Г2С

    Запрос предложений на поставку листа 09Г2С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117007Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового прокатаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117007

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку листа 09Г2С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 12:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    003701_I.FEDOROVA_ZAPROS_ST.xlsx

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    Документы_для_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2473

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    irina.fedorova3@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ирина Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку сортового проката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117007Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку сортового прокатаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117007Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку сортового прокатаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2021 11:3002.07.2021 11:3002.07.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117007Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового прокатаБалашиха

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.07.202102.07.2021 11:3002.07.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117007Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку сортового прокатаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку сортового проката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "лист"

    Кол-во:

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