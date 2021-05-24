www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105995
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по лабораторному контролю опасных и вредных производственных факторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Почтовый адрес
199106, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ В.О., ДОМ 80, ЛИТЕР Р, ЭТ,Ч.ПОМ, КОМ 4,1-Н,126
Контактный телефон
+7 812 449-49-70 доб. 11192
Адрес электронной почты
zakupki-gpnmb@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмичев Руслан Николаевич
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по лабораторному контролю опасных и вредных производственных факторов
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 23:59 GMT +324.05.2021 23:5924.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105995Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по лабораторному контролю опасных и вредных производственных факторовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по лабораторному контролю опасных и вредных производственных факторов
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.