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Номер извещения
ГП117004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
13.05.2021 12:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+7 495 787-09-69 доб. 1440
Факс
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Адрес электронной почты
m.orlov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлов Михаил Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117004Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 10:05GMT +324.05.2021 10:0524.05.2021 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117004Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.202124.05.2021 10:3024.05.2021 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП117004Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва
Подведение итогов не позднее
28.05.2021 13:0028.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117004Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Темрюкский р-н, морской порт Тамань, участок №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
43.91.19.190
43.91.19.110
43.91.1
43.91
Документация лота
Кол-во: 1
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