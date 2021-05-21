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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110273654
Уникальный номер закупки
64-2021_МИ
Наименование закупки
Детали соединительные Фитинги полиэтиленовые
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
13.05.2021 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,
Почтовый адрес
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59
Контактный телефон
+7 4932 93-19-63
Факс
--
Адрес электронной почты
DESmirnov@gpgr-ivanovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Иваново
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Детали соединительные полиэтиленовые
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Детали соединительные полиэтиленовые
Начальная цена
1 073 443,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
Адрес местонахождения
153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,
153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59
22.21.29.130
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 588
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