Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: «23»июня 2021 г. Окончание выполнения работ: «30» сентября 2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, первый платеж в размере 40 % от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора, второй и последующие платежи в течение 10 (десяти) банковских дней, по мере готовности станков, на основании актов выполненных работ.