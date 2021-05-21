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Номер извещения
32110273930
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт станков: токарно-винторезного станка DLZ-315; универсально-фрезерного станка Fuv-315; вертикально-фрезерного станка 6М81; широкоуниверсального фрезерного станка 676; вертикально-фрезерного станка 6Т82Ш; токарно-винторезного станка 1И611п
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
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Капитальный ремонт станков: токарно-винторезного станка DLZ-315; универсально-фрезерного станка Fuv-315; вертикально-фрезерного станка 6М81; широкоуниверсального фрезерного станка 676; вертикально-фрезерного станка 6Т82Ш, токарно-винторезного 1И611п
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 13:0002.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273930Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт станков: токарно-винторезного станка DLZ-315; универсально-фрезерного станка Fuv-315; вертикально-фрезерного станка 6М81; широкоуниверсального фрезерного станка 676; вертикально-фрезерного станка 6Т82Ш, токарно-винторезного 1И611п Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт станков: токарно-винторезного станка DLZ-315; универсально-фрезерного станка Fuv-315; вертикально-фрезерного станка 6М81; широкоуниверсального фрезерного станка 676; вертикально-фрезерного станка 6Т82Ш, токарно-винторезного 1И611п
Начальная цена
10 855 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
217 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: на территории Подрядчика. Выполнение пусконаладочных работ по адресу: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6.00000
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