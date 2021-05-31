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    Главная / Торги / На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

    На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273883Дата и время окончания срока приема заявок На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.05.2021 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть_V_Расчет_НМЦД.docx

    Часть_I__II._III_.docx

    Часть_IV_Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Контактный телефон

    +7 343 236-18-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    econom_mes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроздов Вячеслав Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 08:00 GMT +331.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273883Дата и время окончания срока приема заявок На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2021 08:3031.05.2021 08:3031.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273883Дата окончания срока рассмотрения заявок На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург

    Дата и время проведения

    31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110273883Дата и время проведения На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 07:3001.06.2021 07:3001.06.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273883Подведение итогов не позднее На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 07:3001.06.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273883Подведение итогов не позднее На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

    Начальная цена

    565 575,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки поставки товара: с момента подписания договора в течение 180 календарных дней. Отпуск нефтепродуктов производится по талонам либо с использованием корпоративных карт через автозаправочные станции (АЗС): - отгрузка товара производится самовывозом; - расстояние от места отгрузки Товара до Заказчика, адрес: ул. Фронтовых бригад, д. 18 не должно превышать 10 км; - при отгрузке Товара необходимо предоставить документы на соответствующую продукцию (сертификат соответствия, паспорт качества). Оплата производится ежемесячно, в безналичном порядке, за фактический объём поставки нефтепродуктов, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня получения надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт поставки. К документам, подтверждающим выполнение поставки, относятся: товарные накладные ТОРГ-12; счета-фактуры, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ; возможна передача УПД. В первичных документах на поставку, в обязательном порядке указывается номер и дата настоящего Договора. При наличии соглашения об организации электронного документооборота с оператором «СКБ Контур» ЭДО «Диадок» документы передаются в электронном виде.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЭС
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.100

    Бензин автомобильный

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 3300.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 4300.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 4100.00000

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