На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки поставки товара: с момента подписания договора в течение 180 календарных дней. Отпуск нефтепродуктов производится по талонам либо с использованием корпоративных карт через автозаправочные станции (АЗС): - отгрузка товара производится самовывозом; - расстояние от места отгрузки Товара до Заказчика, адрес: ул. Фронтовых бригад, д. 18 не должно превышать 10 км; - при отгрузке Товара необходимо предоставить документы на соответствующую продукцию (сертификат соответствия, паспорт качества). Оплата производится ежемесячно, в безналичном порядке, за фактический объём поставки нефтепродуктов, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня получения надлежаще оформленных документов, подтверждающих факт поставки. К документам, подтверждающим выполнение поставки, относятся: товарные накладные ТОРГ-12; счета-фактуры, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ; возможна передача УПД. В первичных документах на поставку, в обязательном порядке указывается номер и дата настоящего Договора. При наличии соглашения об организации электронного документооборота с оператором «СКБ Контур» ЭДО «Диадок» документы передаются в электронном виде.