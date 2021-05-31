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Номер извещения
32110273883
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
Контактный телефон
+7 343 236-18-38
Факс
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Адрес электронной почты
econom_mes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроздов Вячеслав Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 08:00 GMT +331.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273883Дата и время окончания срока приема заявок На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2021 08:3031.05.2021 08:3031.05.2021 08:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273883Дата окончания срока рассмотрения заявок На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург
Дата и время проведения
31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110273883Дата и время проведения На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 07:3001.06.2021 07:3001.06.2021 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273883Подведение итогов не позднее На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное) Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На приобретение нефтепродуктов (бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5, топливо дизельное)
Начальная цена
565 575,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЕМУП МЭС
Все закупки и тендеры ЕМУП МЭС
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 18, Фронтовых бригад
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3300.00000
Кол-во: 4300.00000
Кол-во: 4100.00000
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