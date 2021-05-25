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Номер извещения
32110273888
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора(ов) на поставку агрегата механической очистки (механическая решетка) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1159
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
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Адрес электронной почты
akorenev@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренев Александр Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Агрегат механической очистки (механическая решетка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273888Дата и время окончания срока приема заявок Агрегат механической очистки (механическая решетка)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273888Дата и время вскрытия заявок Агрегат механической очистки (механическая решетка)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Агрегат механической очистки (механическая решетка)
Начальная цена
3 172 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
28.29.12.110
28.29.12
Документация лота
Кол-во: 1
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