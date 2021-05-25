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    Главная / Торги / проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора(ов) на поставку агрегата механической очистки (механическая решетка) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1159

    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора(ов) на поставку агрегата механической очистки (механическая решетка) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1159

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273888Дата и время окончания срока приема заявок Агрегат механической очистки (механическая решетка)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273888

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение запроса котировок в электронной форме на право заключения договора(ов) на поставку агрегата механической очистки (механическая решетка) для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» № закупки РКСМ-1159

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    изменения.docx

    РКСМ_1159_v2.7z

    Итоговый_Протокол_РКСМ_1159_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, д.2, этаж 2, помещение I, комната 23

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Бахрушина, дом 18, стр. 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    akorenev@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коренев Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Агрегат механической очистки (механическая решетка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273888Дата и время окончания срока приема заявок Агрегат механической очистки (механическая решетка)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 12:0025.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273888Дата и время вскрытия заявок Агрегат механической очистки (механическая решетка)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.202115.07.2021 23:0015.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273888Подведение итогов не позднее Агрегат механической очистки (механическая решетка)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Агрегат механической очистки (механическая решетка)

    Начальная цена

    3 172 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.110

    Оборудование для фильтрования или очистки воды

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/958455/name/60cb0eadd509b8.43263596

    17.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат механической очистки (механическая решетка)"

    Кол-во: 1

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    27.04.2021 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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