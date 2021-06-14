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Наименование процедуры
Открытый аукцион по продаже лома и отходов черных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Новый Уренгой, город Новый Уренгой, проезд 4, земельный участок 4.
Номер извещения
ГП105992
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Предмет договора
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 12А) 1 057,800 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 16А) 32,190 т.
Начальная цена
34565783.7
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-05-2021 00:00 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2021 18:00
Дата и время проведения
16.06.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 12А) 1 057,800 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 16А) 32,190 т.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТАНДАРТ ГРУПП
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@realstand.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 908-82-54
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением о торгах.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением о торгах.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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