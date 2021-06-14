Открытый аукцион по продаже лома и отходов черных металлов. Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».

Предмет договора

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 5А) 1 056,216 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 12А) 1 057,800 т. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (Вид 16А) 32,190 т.