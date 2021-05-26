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Номер извещения
32110273619
Уникальный номер закупки
40971
Наименование закупки
Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг) (223.ЗК.1731; Id40971)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг)(Id40971)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273619Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг)(Id40971)Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273619Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг)(Id40971)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273619Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг)(Id40971)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные и консервированные продукты) для Пансионата «Университетский» МГУ имени М.В. Ломоносова (31530 кг)(Id40971)
Начальная цена
2 186 240,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Московская область, Одинцовский район, д. Волково, Пансионат "Университетский" МГУ имени М.В. Ломоносова, здание столовой. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
01.13.12.120
01.13.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1900.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 1500.00000
Кол-во: 20.00000
Кол-во: 1400.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 1600.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 100.00000
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Кол-во: 200.00000
Кол-во: 200.00000
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Кол-во: 10.00000
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Кол-во: 100.00000
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Кол-во: 600.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 60.00000
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