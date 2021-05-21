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Номер извещения
ГП105991
Уникальный номер закупки
45
Наименование закупки
45 закупка металла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,
Почтовый адрес
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д
Контактный телефон
+7 913 804-05-17
Факс
+7 3822 42-36-15
Адрес электронной почты
pirogov.da@micran.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пирогов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Закупка металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 19:00 GMT +321.05.2021 19:0021.05.2021 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105991Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлаТомск
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 08:0031.05.2021 08:0031.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105991Подведение итогов не позднее Закупка металлаТомск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ МИКРАН
Все закупки и тендеры АО НПФ МИКРАН
Адрес местонахождения
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д,
634041, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, ДОМ 51Д
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Документация лота
Кол-во: 3554
Кол-во: 2898
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