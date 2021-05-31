Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Поставщик выставляет счет на предоплату товара в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания договора. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет предоплату товара в размере 30% от стоимости товара в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательный расчет осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня приема Товара, подписания акта приема-передачи оборудования и ввода в эксплуатацию и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД