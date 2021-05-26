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    Главная / Торги / Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.) (223.ЗК.1732; Id41071)

    Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.) (223.ЗК.1732; Id41071)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:0026.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273547Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273547

    Уникальный номер закупки

    41071

    Номер закупки

    41071

    Наименование закупки

    Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.) (223.ЗК.1732; Id41071)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1031327_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    1031328_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_.rtf

    1031330_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1014021_ТЗ_яйцо_куриное_2021_V1.doc

    1031329_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Яйца в скорлупе свежие

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273547Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273547Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.202101.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273547Подведение итогов не позднее Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продуктов питания (яйцо куриное) для Пансионата МГУ «Буревестник» (26000 шт.)(Id41071)

    Начальная цена

    221 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Краснодарский край, 354220, г. Сочи, Л-220, ул. Майкопская, 2, 354220, г. Сочи, Л-220, ул. Майкопская, 24. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    01.47.21.000

    Яйца куриные в скорлупе свежие

    Классификатор ОКВЭД2

    01.47.2

    Производство яиц сельскохозяйственной птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство яиц сельскохозяйственной птицы"

    Кол-во: 26000.00000

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