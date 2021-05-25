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Номер извещения
32110273472
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221NP00404)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 12:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 493
Факс
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Адрес электронной почты
pzotov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зотов Павел Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.08.202112.08.2021 23:5912.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273472Подведение итогов не позднее ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)
Начальная цена
3 608 496,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ОГК-2
Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2
Адрес местонахождения
356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет
195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А
23.99.19.111
23.99
Документация лота
Кол-во: 1
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