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    Главная / Торги / ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221NP00404)

    ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221NP00404)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273472Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (221NP00404)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 12:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    15832_ЗП_1_311_ОГК_2_08.07.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 493

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    pzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зотов Павел Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.202112.08.2021 23:5912.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273472Подведение итогов не позднее ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)

    Начальная цена

    3 608 496,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/978834/name/60e7ef17e69e30.23263998

    09.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №15832/ЗП - Комплект пластин для теплообменника для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Адлерская ТЭС (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (221NP00404)"

    Кол-во: 1

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