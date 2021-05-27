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    Главная / Торги / О поставке услуг спец. автотехники при проведении ВМР

    О поставке услуг спец. автотехники при проведении ВМР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105982Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105982

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    О поставке услуг спец. автотехники при проведении ВМР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105982_second_parts_protocol.rtf

    Lot_70_МПа_рукава.doc

    54058.53.122_ОПР_70МПа.pdf

    54058.53.121_ОПР_70МПа.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Контактный телефон

    +7 916 392-71-28

    Факс

    +7 495 783-05-69

    Адрес электронной почты

    ABezrodnov@uralmash-ngo.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Безроднов Антон Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 12:00 GMT +327.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105982Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105982Дата и время вскрытия заявок Согласно закупочной документацииМосква

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2021 12:0027.06.2021 12:0027.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105982Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.202127.06.2021 12:0027.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105982Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Уралмаш НГО Холдинг
    Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    29.10.5

    Средства автотранспортные специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946811/name/60b8d73b895187.92665948

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга автокрана 50т на вездеходном шасси (час работы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Услуга автокрана 50т на вездеходном шасси (час работы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Мобилизация автокрана г/п 50 тн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Услуга автокрана г/п 25т на вездеходном шасси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Услуга автокрана г/п 25т на вездеходном шасси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Услуга автокрана г/п 25т на вездеходном шасси"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Услуги работы Бульдозера Т10Б (с отвалом)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Трал, г/п до 40 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автомобиль КАМАЗ длинномер тент/борт до 20тн. Вездеход (Час работы)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Услуги вахтового автобуса на 22 посадочных места повышенной проходимости 6х6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Погрузчик фронтальный Амкадор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Мобилизация погрузчика фронтального "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Разгрузка на кустовой площадке"

    Кол-во: 1

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