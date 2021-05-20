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Номер извещения
ГП105987
Уникальный номер закупки
19
Наименование закупки
Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. Липецка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, ПЛ МИРА, 7Г,
Почтовый адрес
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, ПЛ МИРА, 7Г
Контактный телефон
+7 4862 54-92-94 доб. 1404
Факс
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Адрес электронной почты
natalya.shchetinina@orelstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щетинина Наталья Витальевна
Место рассмотрения предложений
Орёл
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Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. Липецка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 12:30 GMT +320.05.2021 12:3020.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105987Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. ЛипецкаОрёл
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 12:3520.05.2021 12:3520.05.2021 12:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105987Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. ЛипецкаОрёл
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 12:0001.06.2021 12:0001.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105987Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. ЛипецкаОрёл
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и эксплуатацию сетей теплоснабжения 32, 33 микрорайона г. Липецка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ОРЕЛСТРОЙ
Все закупки и тендеры ПАО ОРЕЛСТРОЙ
Адрес местонахождения
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, ПЛ МИРА, 7Г,
302030, ОБЛ ОРЛОВСКАЯ, Г ОРЁЛ, ПЛ МИРА, 7Г
43.22.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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