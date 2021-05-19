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    Главная / Торги / Расходные материалы для ЧБ оргтехники

    Расходные материалы для ЧБ оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105971Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для ЧБ оргтехникиКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105971

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы для ЧБ оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakuninAA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якунин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расходные материалы для ЧБ оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105971Дата и время окончания срока приема заявок Расходные материалы для ЧБ оргтехникиКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 13:0019.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105971Дата и время вскрытия заявок Расходные материалы для ЧБ оргтехникиКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 21:5921.05.2021 21:5921.05.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105971Подведение итогов не позднее Расходные материалы для ЧБ оргтехникиКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 21:5921.05.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105971Подведение итогов не позднее Расходные материалы для ЧБ оргтехникиКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы для ЧБ оргтехники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.23.25

    Части и принадлежности прочих офисных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    расходка_ЧБ_05.21.xlsx

    13.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходные материалы для цветной оргтехники"

    Кол-во: 452

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