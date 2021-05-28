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    Главная / Торги / Офисные помещения

    Офисные помещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105978Дата и время окончания срока приема заявок Офисные помещенияЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    428

    Наименование закупки

    Офисные помещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105978_протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный__февраль_2021_.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Копия_Расположение_Модулей_Уточненная.xlsx

    Поз.12._модульное_здание_6х3х5_5_двухэтажное.doc

    Поз.13._модульное_здание_7_5х3х5_5_двухэтажное.doc

    Поз._1_модульное_здание_3х3х3.doc

    Поз._4._модульное_здание_8х33х3.doc

    Поз.14._модульное_здание_5_5х3х5_5_двухэтажное.doc

    Поз.15._модульное_здание_10_5х6х5_5_двухэтажное.doc

    Поз._2._модульное_здание_4х25х25.doc

    Поз._3.модульное_здание_8х3х25.doc

    Поз.7._модульное_здание_7х5х5_5_двухэтажное.doc

    Поз.8._модульное_здание_10х6х5_5_двухэтажное.doc

    Поз._5._модульное_здание_6х3х25.doc

    Поз._6_модульное_здание_5х3х3.doc

    Поз.9._модульное_здание_4_5х6х5_5_двухэтажное.doc

    Поз.10._модульное_здание_4_5х4х5_5_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.7._модульное_здание_7х5х55_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.6_модульное_здание_6х3х3_ожноэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.8._модульное_здание_10х6х55_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.9._модульное_здание_45х6х55_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.10._модульное_здание_45х4х55_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.11._модульное_здание_6х6х55двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.15._модульное_здание_105х6х55_двухэтажное.doc

    от_09.07.2021_Поз.16_модульное_здание_5х3х3_одноэтажное.doc

    Изменение_в_извещении_о_проведении_закупки_от_12.07.2021.docx

    Поз.11._модульное_здание_6х6х5_5двухэтажное.doc

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    от_09.07.2021_Поз.1._модульное_здание_4х25х25_одноэтажное.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-53-51

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Криницына Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Офисные помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105978Дата и время окончания срока приема заявок Офисные помещенияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 11:0028.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105978Дата и время вскрытия заявок Офисные помещенияЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2021 18:0019.07.2021 18:0019.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105978Подведение итогов не позднее Офисные помещенияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.202119.07.2021 18:0019.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105978Подведение итогов не позднее Офисные помещенияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Офисные помещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/998251/name/6107625b0d1513.04567715

    02.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Офисное помещение (конторка) 4*2,5*2,5м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Офисное помещение (конторка) 8*3*2,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Офисное помещение (конторка) 6*3*2,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Офисное помещение (конторка) 8*3,3*3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Офисное помещение (конторка) 3*3*3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Офисное помещение (конторка) 6*3*3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Офисное помещение (конторка) 7*5*5,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Офисное помещение (конторка) 10*6*5,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Офисное помещение (конторка) 4,5*6*5,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Офисное помещение (конторка) 4,5*4*5,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Офисное помещение (конторка) 6*6*5,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Офисное помещение (конторка) 6*3*5,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Офисное помещение (конторка) 7,5*3*5,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Офисное помещение (конторка) 5,5*3*5,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Офисное помещение (конторка) 10,5*6*5,5м"

    Кол-во: 1

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