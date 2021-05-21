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Номер извещения
32110273337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 11:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Почтовый адрес
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
Контактный телефон
+7 8672 51-98-41
Факс
+7 8672 51-98-41
Адрес электронной почты
magkaeva_mu@rgk-rso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Магкаева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Владикавказ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)
Начальная цена
1 256 399,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
29.32.30
29.32
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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