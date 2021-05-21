Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)

    Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:5921.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273337Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)ВладикавказПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    056-ЗП-2021

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 11:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    056_Проект_договора.docx.docx

    056_Форма_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    056_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    056_Документация.docx

    056_Извещение.docx

    056_Техническое_задание..docx.docx

    Итоговый_протокол_056_ЗП_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Почтовый адрес

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Контактный телефон

    +7 8672 51-98-41

    Факс

    +7 8672 51-98-41

    Адрес электронной почты

    magkaeva_mu@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Магкаева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273337Подведение итогов не позднее Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)Владикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и монтаж газобаллонного оборудования автомобильного Lovato (или эквивалент)

    Начальная цена

    1 256 399,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934839/name/60aba0e157eb98.87673481

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211053857
    Поставка запасных частей для автотранспорта
    Поставка запасных частей для автотранспорта
    589475
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    918 450
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    АО ХК Якутуголь
    Попозиционная № ГП131568
    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    закупка запасных частей к БелАЗ для нужд АО ХК "Якутуголь"
    493550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.07.2021 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить