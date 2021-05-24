услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний" Кол-во: 47

"Позиция 2" "Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний" Кол-во: 26

"Позиция 3" "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Инструментальное измерение искусственной освещенности" Кол-во: 36

"Позиция 7" "Инструментальное измерение параметров микроклимата" Кол-во: 36

"Позиция 8" "Инструментальное измерение шума-непостоянный" Кол-во: 36

"Позиция 9" "Инструментальное измерение локальной, общей вибрации" Кол-во: 36

"Позиция 10" "Содержание оксида углерода" Кол-во: 13

"Позиция 11" "Санитарно-бактериологические исследование смывов на БГКП с использованием среды Кода" Кол-во: 70

"Позиция 12" "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на КМАФАнМ" Кол-во: 14

"Позиция 13" "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на К и стафилоккок" Кол-во: 14

"Позиция 14" "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на БГКП" Кол-во: 14

"Позиция 15" "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на протей" Кол-во: 14