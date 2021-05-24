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    Главная / Торги / услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

    услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105968Дата и время окончания срока приема заявок услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроляРыбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сбор коммерческих предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105968_first_parts_protocol.rtf

    ТЗ_производственный_контроль_F.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"

    Юридический адрес

    125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    125362, Москва, ул. Водников, дом 1

    Контактный телефон

    +7 4855 23-80-93

    Факс

    Адрес электронной почты

    vetrov_vv@fgbu-kim.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ветров Владимир Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Рыбинск

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105968Подведение итогов не позднее услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроляРыбинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
    Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"

    Адрес местонахождения

    125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,

    125362, Москва, ул. Водников, дом 1

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.110

    Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935674/name/60acac1eae2a07.43485078

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний"

    Кол-во: 47

    "Позиция 2"

    "Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов лабораторных исследований, испытаний"

    Кол-во: 26

    "Позиция 3"

    "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Организация лабораторных и инструментальных исследований (отбор и доставка проб в ИЛЦ, оформление акта отбора и направление в лабораторию)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Инструментальное измерение искусственной освещенности"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Инструментальное измерение параметров микроклимата"

    Кол-во: 36

    "Позиция 8"

    "Инструментальное измерение шума-непостоянный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "Инструментальное измерение локальной, общей вибрации"

    Кол-во: 36

    "Позиция 10"

    "Содержание оксида углерода"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Санитарно-бактериологические исследование смывов на БГКП с использованием среды Кода"

    Кол-во: 70

    "Позиция 12"

    "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на КМАФАнМ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 13"

    "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на К и стафилоккок"

    Кол-во: 14

    "Позиция 14"

    "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на БГКП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на протей"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов на патогенные сальмонеллы"

    Кол-во: 14

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