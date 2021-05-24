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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сбор коммерческих предложений
Дата публикации
13.05.2021 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
125362, Москва, ул. Водников, дом 1
Контактный телефон
+7 4855 23-80-93
Факс
Адрес электронной почты
vetrov_vv@fgbu-kim.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ветров Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги, предусмотренные программой (планом) производственного контроля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
Все закупки и тендеры ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ"
Адрес местонахождения
125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,
125362, Москва, ул. Водников, дом 1
86.90.19.110
Документация лота
Кол-во: 47
Кол-во: 26
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 13
Кол-во: 70
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 14
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