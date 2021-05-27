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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105972
Уникальный номер закупки
АГПЗ-КП-КК-П-671
Наименование закупки
Поставка ЖБИ (плиты перекрытия и перемычки)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1175
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
UtkinNO@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Николай Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ЖБИ (плиты перекрытия и перемычки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 11:00 GMT +327.05.2021 11:0027.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105972Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЖБИ (плиты перекрытия и перемычки)Москва
Подведение итогов не позднее
18.06.2021 17:0018.06.2021 17:0018.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105972Подведение итогов не позднее Поставка ЖБИ (плиты перекрытия и перемычки)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЖБИ (плиты перекрытия и перемычки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
23.61.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Кол-во: 27
Кол-во: 7
Кол-во: 34
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 4
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