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    Главная / Торги / Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

    Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:0020.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273584Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273584

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок_78.doc

    Проект_договора_78.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 922 935-31-61

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мусихин Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 23:5904.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273584Подведение итогов не позднее Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги

    Начальная цена

    1 690 795,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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