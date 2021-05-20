www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110273584
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 12:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
Контактный телефон
+7 922 935-31-61
Факс
+7 8332 58-61-22
Адрес электронной почты
info@vmpavitec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусихин Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги
Начальная цена
1 690 795,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВМП АВИТЕК
Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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