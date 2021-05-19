Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению

    Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105957Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для вычислительной техники согласно приложениюКаменск-УральскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105957

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-53-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YakuninAA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якунин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105957Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для вычислительной техники согласно приложениюКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 13:0019.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105957Дата и время вскрытия заявок Комплектующие для вычислительной техники согласно приложениюКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 12:0021.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105957Подведение итогов не позднее Комплектующие для вычислительной техники согласно приложениюКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105957Подведение итогов не позднее Комплектующие для вычислительной техники согласно приложениюКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 30 (тридцати пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    комплектующие_05.21.xlsx

    13.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие для вычислительной техники согласно приложению"

    Кол-во: 81

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Маркетинговые исследования № 32211086387
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 043/01.22/МИ по отбору организации для поставки электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 043/01.22/МИ по отбору организации...
    594487
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:59(GMT+03:00)
    3 249 260
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237310
    Поставка источников питания фирмы Traco Power для изготовления оборудования АЭС
    Поставка источников питания фирмы Traco Power для изготовления оборудования АЭС
    594135
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083538
    Поставка компьютерной техники
    Поставка компьютерной техники
    594058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 967 376
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083458
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    Поставка лицензии 1С:Предприятие 8 ПРОФ
    594033
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    432 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083356
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    594020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 086 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083259
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    594007
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    255 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061158
    Поставку принтера для пластиковых карт
    Поставку принтера для пластиковых карт
    588308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    880 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211080104
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    593434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 422 379
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить