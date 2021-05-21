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Номер извещения
ГП105967
Уникальный номер закупки
02-2021
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 1, лит. А, часть пом. 176
Почтовый адрес
191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11
Контактный телефон
+7 931 342-06-42
Факс
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Адрес электронной почты
kharlova.nl@rusindustrial.ai
Ф.И.О. контактного лица
Харлова Надежда Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 09:00 GMT +321.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105967Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 09:1521.05.2021 09:1521.05.2021 09:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105967Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105967Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудованияСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО Искусственный интеллект в промышленности
Все закупки и тендеры АНО Искусственный интеллект в промышленности
Адрес местонахождения
191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 1, лит. А, часть пом. 176
191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дегтярный пер., 11
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Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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