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    Главная / Торги / Буфер резиновый на заказы АЭС

    Буфер резиновый на заказы АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105956Дата и время окончания срока приема заявок Буфер резиновый на заказы АЭСЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105956

    Уникальный номер закупки

    427

    Номер закупки

    427

    Наименование закупки

    Буфер резиновый на заказы АЭС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Анкета поставщика бланк АЭС.doc

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Эскиз Буфер 223.docx

    Эскиз Буфер 232.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный (февраль 2021).docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    ГП105956_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Буфер резиновый на заказы АЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2021 11:00 GMT +302.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105956Дата и время окончания срока приема заявок Буфер резиновый на заказы АЭСЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2021 11:0002.06.2021 11:0002.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105956Дата и время вскрытия заявок Буфер резиновый на заказы АЭСЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 18:0011.06.2021 18:0011.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105956Подведение итогов не позднее Буфер резиновый на заказы АЭСЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 18:0011.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105956Подведение итогов не позднее Буфер резиновый на заказы АЭСЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Буфер резиновый на заказы АЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/979977/name/60eb446b6f5db7.62940302

    11.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Буфер; В-С-4-7001-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Буфер; 6190"

    Кол-во: 48

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