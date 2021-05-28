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Номер извещения
32110273433
Уникальный номер закупки
ЭА/223/16/21/НК
Наименование закупки
определение Исполнителя услуг по поставке строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Набережная Окская, 5а
Почтовый адрес
606030, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Набережная Окская, 5а
Контактный телефон
+7 8313 28-59-96
Факс
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Адрес электронной почты
n.korsanidi@fok-oka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люкшина Елена Львовна
Место рассмотрения предложений
Дзержинск
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение Исполнителя услуг по поставке строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273433Дата и время окончания срока приема заявок определение Исполнителя услуг по поставке строительных материаловДзержинск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.05.2021 12:0028.05.2021 12:0028.05.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110273433Дата окончания срока рассмотрения заявок определение Исполнителя услуг по поставке строительных материаловДзержинск
Дата и время проведения
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110273433Дата и время проведения определение Исполнителя услуг по поставке строительных материаловДзержинск
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 13:0031.05.2021 13:0031.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273433Подведение итогов не позднее определение Исполнителя услуг по поставке строительных материаловДзержинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение Исполнителя услуг по поставке строительных материалов
Начальная цена
158 348,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
606030, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Набережная Окская, 5а
47.52.79.000
47.52.7
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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