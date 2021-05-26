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Номер извещения
ГП105955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка заколонного пакера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+49 57205 053 1 доб. 4504
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
angelina.anyuhina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анюхина Ангелина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка заколонного пакера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 17:00 GMT +326.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105955Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакераМосква
Подведение итогов не позднее
30.07.2021 15:0030.07.2021 15:0030.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105955Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакераМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка заколонного пакера
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28
Документация лота
Кол-во: 25
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