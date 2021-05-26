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    Главная / Торги / Закупка заколонного пакера

    Закупка заколонного пакера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105955Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакераМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка заколонного пакера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105955_second_parts_protocol.rtf

    Приглашение_на_участие_в_процедуре__пакера_.PDF

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +49 57205 053 1 доб. 4504

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    angelina.anyuhina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка заколонного пакера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 17:00 GMT +326.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105955Дата и время окончания срока приема заявок Закупка заколонного пакераМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 15:0030.07.2021 15:0030.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105955Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакераМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 15:0030.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105955Подведение итогов не позднее Закупка заколонного пакераМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка заколонного пакера

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1017397/name/6126059c06b807.74171618

    25.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заколонный неизвелкаемый металлкордовый пакер"

    Кол-во: 25

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