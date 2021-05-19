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    Главная / Торги / Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"

    Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__ЛЗС.doc

    Запрос_Форма_2_ТКП.xlsx

    Техническое_задание_на_закупку_Прачечного_комбината.docx

    Ген.план_и_спецификация_на_оборудование.pdf

    ОЛ_на_поставку_прачечного_комбината.doc

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    ГП105958_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 51120

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Sergeeva_T@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105958Подведение итогов не позднее Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105958Подведение итогов не позднее Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Договор будет заключен с АО "МРТС". Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Cергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8(495) 249-05-05 (доб. 51120) , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP РФ, г. Архангельск, ул. Дрейера 66. Наименование Проекта: – Государственный контракт №111-03-20-Р от 30.06.20 г. Этап 13.1 Наименование Объекта: – Участок № 11. Жилой городок (Салман)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20

    Здания нежилые

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1097564/name/61a7401c4dda27.87575045

    01.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прачечный комбинат"

    Кол-во: 1

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