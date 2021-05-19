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Номер извещения
ГП105958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
13.05.2021 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 51120
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Sergeeva_T@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеева Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105958Дата и время окончания срока приема заявок Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"Москва
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105958Подведение итогов не позднее Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка здания «Прачечный комбинат» в соответствии с Техническим заданием для АО "МРТС"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Договор будет заключен с АО "МРТС". Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Cергеевой Татьяне Борисовне, тел.: 8(495) 249-05-05 (доб. 51120) , e-mail: Sergeeva_T@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP РФ, г. Архангельск, ул. Дрейера 66. Наименование Проекта: – Государственный контракт №111-03-20-Р от 30.06.20 г. Этап 13.1 Наименование Объекта: – Участок № 11. Жилой городок (Салман)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
41.20.20
25.11.10.000
Документация лота
Кол-во: 1
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