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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110273171
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка профнастила оцинкованного С16 RAL C 5005 2*1000*3000 мм.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 11:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 30-27-06
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
saturn@saturn-omsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казанцева Лилия Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка профнастила оцинкованного С16 RAL C 5005 2*1000*3000 мм.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка профнастила оцинкованного С16 RAL C 5005 2*1000*3000 мм.
Начальная цена
1 969 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
24.33.20
24.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 570.00000
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