Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности (щебень)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110273158 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку товара по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности (щебень) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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