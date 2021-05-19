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    Главная / Торги / Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур

    Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 СибурЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105951

    Уникальный номер закупки

    267-562/21

    Номер закупки

    267-562/21

    Наименование закупки

    Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105951_second_parts_protocol.rtf

    Поставка_поковок_09Г2С_на_заказ_2028.153_Сибур.pdf

    2028153_ПВП__Заказ_поковок_.pdf

    УЗХМ_Покупатель_2021г._Типовой_договор.doc

    Форма_анкеты_контрагента.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    343 доб. 310-07-34

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Komaristov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаристов Дмитрий Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105951Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 СибурЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2021 14:0019.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105951Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 СибурЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.05.202127.05.2021 15:0027.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105951Подведение итогов не позднее Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 СибурЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поковок 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    24.45.30.188

    Поковки, штамповки, кольца титановые

    24.45.30.147

    Поковки, штамповки, кольца магниевые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960423/name/60cdf052167039.13761762

    19.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поковки 09Г2С на заказ 2028.153 Сибур"

    Кол-во: 39

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