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    Главная / Торги / Поставка опор трубопроводов 2 992 шт. для МАН

    Поставка опор трубопроводов 2 992 шт. для МАН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:3018.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105954

    Уникальный номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-670

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-670

    Наименование закупки

    Поставка опор трубопроводов 2 992 шт. для МАН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Форма_КП.xlsx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ТЗ__МТР_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 11:30 GMT +318.05.2021 11:3018.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105954Подведение итогов не позднее Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105954Подведение итогов не позднее Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка опор трубопроводов 2 992 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.11.22.192

    Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора 32-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 113

    "Позиция 2"

    "Опора 325-ВП-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Опора 630-ВП-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Опора 530-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Опора 1020-ВП-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Опора 159-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 27

    "Позиция 7"

    "Опора 159-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Опора 325-ВП-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Опора 273-ВП-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Опора 273-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Опора 377-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Опора 325-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Опора 426-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Опора 426-КХ-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Опора 57-ВП-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 13

    "Позиция 16"

    "Опора 57-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 41

    "Позиция 17"

    "Опора неподвижная 159-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Опора неподвижная 89-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Опора 32-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 278

    "Позиция 20"

    "Опора 57-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Опора 89-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Опора 133-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Опора 219-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 27

    "Позиция 24"

    "Опора 45-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 33

    "Позиция 25"

    "Опора 45-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 258

    "Позиция 26"

    "Опора 159-ВХ-1-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Опора 159-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Опора 57-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 52

    "Позиция 29"

    "Опора неподвижная 45-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 21

    "Позиция 30"

    "Опора неподвижная 159-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Опора неподвижная 159-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Опора 45-ВП-А1-Сталь 20-0067.2017-03-201/4-ТК.Н-0017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Опора 273-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Опора 273-ВХ-5-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Опора 57-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Опора 89-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 286

    "Позиция 37"

    "Опора 89-ВХ-3-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Опора 89-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Опора 25-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 42

    "Позиция 40"

    "Опора 57-ВХ-1-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 59

    "Позиция 41"

    "Опора 89-ВХ-1-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 23

    "Позиция 42"

    "Опора 45-ТХ-170-2П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Опора 38-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Опора неподвижная 89-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Опора 38-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 33

    "Позиция 46"

    "Опора неподвижная 57-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 26

    "Позиция 47"

    "Опора неподвижная 219-КХ-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Опора 219-ВХ-4-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Опора 108-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 64

    "Позиция 50"

    "Опора 219-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Опора 108-ВХ-4-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Опора 57-ВП-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 76

    "Позиция 53"

    "Опора 108-ВХ-4-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Опора 57-ВХ-3-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Опора 32-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 173

    "Позиция 56"

    "Опора 57-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Опора неподвижная 159-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Опора 219-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Опора неподвижная 219-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Опора 159-КХ-170-2П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Опора 273-ТО-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Опора 159-ТО-А2-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Опора 25-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Опора 32-ВХ-П-09Г2С-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Опора 1020-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Опора 530-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Опора 530-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Опора 630-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Опора 630-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Опора 219-КХ-170-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Опора 219-КХ-360-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Опора 32-ТХ-170-2П-Сталь 20-20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Опора 325-КХ-170-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 11

    "Позиция 74"

    "Опора 325-КХ-360-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Опора 32-ТХ-170-2П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Опора 32-ТХ-АС10-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Опора 273-КХ-170-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Опора 273-КХ-360-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Опора 325-КХ-170-3Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Опора 159-КХ-170-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Опора 325-КХ-360-3Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Опора 159-КХ-170-3Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Опора 159-ВХ-4-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Опора 108-КХ-170-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Опора ОПХ2-DN10-Сталь 20; 0067.2017-03-201/4-ТК.Н- 0055"

    Кол-во: 195

    "Позиция 86"

    "Опора 1220-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Опора 1220-КХ-700-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Опора 57-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 64

    "Позиция 89"

    "Опора 45-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 32

    "Позиция 90"

    "Опора 219-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Опора 219-ВХ-1-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Опора 108-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 183

    "Позиция 93"

    "Опора 108-ТО-А1-Ст3пс5-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Опора неподвижная 108-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 95"

    "Опора неподвижная 89-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 96"

    "Опора 273-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 11

    "Позиция 97"

    "Опора 159-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 46

    "Позиция 98"

    "Опора 108-ВХ-1-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Опора 108-ВХ-1-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 9

    "Позиция 100"

    "Опора 89-ТО-А1-Ст3пс5-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Опора 377-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 102"

    "Опора 530-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Опора 377-ТО-А1-Ст3пс5-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Опора 89-ВХ-3-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Опора 18-ТХ-АС10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 102

    "Позиция 106"

    "Опора 630-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Опора хомутовая под отвод DN500-09Г2С/08X17H13M2T- 104-20-003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Опора 325-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Опора 426-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 11

    "Позиция 110"

    "Опора 530-ВХ-3-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Опора 25-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Опора 325-ВХ-5-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Опора 325-КХ-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Опора 325-КХ-АС12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Опора 325-ТО-А1-Ст3пс5-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Опора хомутовая под отвод DN400-09Г2С/08X17H13M2T- 104-20-003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Опора 1220-КХ-700-4Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Опора 89-ВП-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Опора 219-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Опора 32-ВХ-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Опора неподвижная 108-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Опора хомутовая под отвод DN100-09Г2С/08X17H15M3T- 104-20-003"

    Кол-во: 7

    "Позиция 123"

    "Опора неподвижная 57-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Опора 325-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 13

    "Позиция 125"

    "Опора неподвижная 108-КХ-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Опора 377-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 17

    "Позиция 127"

    "Опора неподвижная 89-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Опора 18-ТХ-А10-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 9

    "Позиция 129"

    "Опора 426-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Опора 273-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 16

    "Позиция 131"

    "Опора неподвижная 108-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Опора неподвижная 273-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Опора 530-КХ-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Опора 57-ВХ-1-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Опора 273-ВХ-2-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Опора неподвижная 273-КХ-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Опора 820-КХ-700-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Опора 57-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Опора 377-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Опора 426-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Опора неподвижная 426-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Опора 89-КХ-360-2Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Опора неподвижная 108-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Опора неподвижная 57-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Опора неподвижная 159-КП-А22-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Опора 1020-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Опора неподвижная 1020-КП-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146- 88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Опора 89-КХ-АС12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 149"

    "Опора 219-КХ-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 14

    "Позиция 150"

    "Опора 530-КХ-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Опора 57-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Опора неподвижная 219-КХ-А12-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Опора неподвижная 159-КХ-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Опора 108-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Опора 57-ВП-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Опора 159-КХ-360-3П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Опора 159-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Опора 89-КП-А21-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Опора 45-ВХ-П-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 160"

    "Опора 32-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Опора 530-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Опора 57-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 26

    "Позиция 163"

    "Опора 45-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 164"

    "Опора 133-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Опора 219-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Опора 426-КП-А11-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 167"

    "Опора 45-ВХ-Н-Сталь 20-104-19-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Опора 426-ТО-А1-Сталь 20-ОСТ 36-146-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Опора 89-ХБ-А-Сталь 20-ОСТ 36-146-88 АУРИТ"

    Кол-во: 24

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