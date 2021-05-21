Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по изготовлению и замене боковых экранов водогрейного котла КВ-ГМ-50-150, ст.№2, зав. № 26280. на котельной по ул. Онежской флотилии, 1 для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-113-21).

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по изготовлению и замене боковых экранов водогрейного котла КВ-ГМ-50-150, ст.№2, зав. № 26280. на котельной по ул. Онежской флотилии, 1 для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-113-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273241Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и замена боковых экранов водогрейного котлаПетрозаводскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110273241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-113-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по изготовлению и замене боковых экранов водогрейного котла КВ-ГМ-50-150, ст.№2, зав. № 26280. на котельной по ул. Онежской флотилии, 1 для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-113-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 11:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и замена боковых экранов водогрейного котла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 15:0009.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273241Подведение итогов не позднее Изготовление и замена боковых экранов водогрейного котлаПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и замена боковых экранов водогрейного котла

    Начальная цена

    2 696 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во: 2247250.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237347
    «Строительно-монтажные работы на объектах в г. Уфа».
    «Строительно-монтажные работы на объектах в г. Уфа».
    594233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148909
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных показателей дороги автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U71 (инв.№ 0013697)
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных...
    583296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225383
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в эксплуатацию
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в...
    591090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225377
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км., 29 км. Объекты строительства: «12.9.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 29 км.», «12.8.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км.», «12.3.36-КС.ЭП»
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22...
    591071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить